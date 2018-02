Operadora Oi não reconhece legalidade e efeito de assembleia que aprova ações em tribunal

Por Lusa | 21:49

A operadora brasileira Oi informou hoje não reconhecer "a legalidade e consequentes efeitos" da assembleia-geral extraordinária, hoje realizada no Rio de Janeiro, na qual um "grupo de acionistas" decidiu processar o presidente e o diretor da empresa de telecomunicações.

Numa informação escrita enviada à agência Lusa, a Oi informa que "não reconhece a legalidade e, consequentemente, os efeitos de reunião realizada hoje por um grupo de acionistas no Rio de Janeiro, no Brasil, uma vez que tal encontro com o intuito de realizar assembleia constitui flagrante desrespeito aos mais básicos princípios da legislação brasileira".

"A pretensa assembleia é ilegal e desobedece sucessivas decisões judiciais que deliberaram sobre o tema, além de desrespeitar o plano de recuperação judicial aprovado por ampla maioria pelos credores da companhia e homologado pela Justiça [em dezembro e janeiro passado, respetivamente]", acrescenta a operadora.