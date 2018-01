Oprah põe fim a especulações e exclui candidatura às presidenciais norte-americanas

Antiga apresentadora de televisão diz que não tem "o ADN ideal".

Por Lusa | 25.01.18

A apresentadora e atriz norte-americana Oprah Winfrey colocou um ponto final nas especulações e excluiu, numa entrevista publicada hoje, uma eventual candidatura às eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2020.

"Sempre me senti muito segura e confiante em mim mesma, sabendo o que eu consigo e não consigo fazer. Não é algo que me interesse. Não tenho ADN para isso", afirmou a também empresária, numa entrevista publicada na revista In Style, quando questionada sobre uma eventual candidatura pelo Partido Democrata à Presidência norte-americana.

As especulações em torno de uma possível candidatura presidencial de Oprah dispararam depois da estrela da televisão norte-americana ter feito um discurso emotivo na gala dos Globos de Ouro, no passado dia 07 de janeiro.