Orlando, a terra dos sonhos

O primeiro concentra a grande maioria das atrações e é o que mais se assemelha aos demais parques temáticos, com muitas atrações e lojas. É aqui que também se encontra a Spaceship Earth, conhecida como ‘a bola do Epcot’, o segundo ponto turístico mais fotografado do Mundo, a seguir à Torre Eiffel, em Paris.O World Showcase é diferente, uma vez que concentra pavilhões que representam onze países: México, Noruega, China, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Japão, Marrocos, França, Reino Unido e Canadá. Cada pavilhão tenta ser uma miniatura do país que representa. O da China, por exemplo, inclui uma réplica do exército de terracota.O Hollywood Studios e Animal Kingdom são os outros dois parques Disney, com atrações igualmente impressionantes. Pandora – The World of Avatar é uma das que abrem este ano.O Sea World é um dos parques mais emblemáticos de Orlando, que todos os anos recebe mais de 60 milhões de turistas. Inaugurado em 1973, permite observar todo o tipo de espécies marinhas. As principais atrações são os golfinhos e as orcas.O Kennedy Space Center é outra visita obrigatória. A NASA oferece visitas guiadas pelas suas instalações e às plataformas de lançamento de space shuttles. É ainda possível sentir como é ser lançado no Espaço (Shuttle Launch Experience), falar com astronautas e assistir a um filme no maior cinema IMAX do Mundo.Mas tudo isto é apenas uma amostra do que Orlando tem para oferecer. Fica uma dica: planeie bem a viagem com antecedência para desfrutar ao máximo e aos melhores preços.Um dos parques atualmente mais visitados em Orlando é The Wizarding World of Harry Potter, que recria o mundo mágico dos livros de J. K. Rowling e oferece aos fãs da saga a oportunidade única de viajar até Hogwarts ou à vila de Hogsmeade.Inaugurado em junho de 2010, o parque é fiel às paisagens visuais dos filmes, incluindo até a Floresta Misteriosa. A neve é uma constante nos telhados das casas, mesmo durante o verão. No restaurante Três Vassouras, os visitantes podem refrescar-se com produtos criados pela própria J. K. Rowling, como sumo de abóbora, cerveja amanteigada e whisky de fogo (só para maiores de 21 anos).Voo do Hipogrifo, Desafio do Dragão - ambas montanhas- -russas - e Harry Potter e a Jornada Proibida são algumas das diversões de The Wizarding World of Harry Potter, que, além de Orlando, também já pode ser visitado em Los Angeles, na Califórnia, e Osaka, no Japão.