Os menus caseiros e 'healthy' da Modern Foodies

As encomendas podem ser feitas em www.modernfoodies.pt, via email (encomendas@modernfoodies.pt) ou através do telefone 963017017.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



20%

20% 20%

20% 60% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



20%

20% 20%

20% 60% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

Nos dias de hoje, o tempo é limitado e, apesar de a alimentação ser cada vez mais uma preocupação, acaba por ficar para último plano. Tendemos a procurar a solução mais rápida, saciante e com maior promessa de sabor, mas nem sempre a mais saudável. E, por essa razão, Joana Dâmaso decidiu criar a Modern Foodies, "uma marca de comida saudável, 100% caseira, que pode devorar à vontade, sem problemas de consciência".Além da loja, na rua Teófilo Carvalho dos Santos, em Lisboa, é possível escolher as opções de home delivery ou take away, onde, além de deliciosas refeições, pode também reservar pequenos-almoços, lanches, snacks e sobremesas sem açúcar, farinhas refinadas, gorduras transformadas, corantes e conservantes, mas com muitos ingredientes biológicos. Por isso, até a sua ceia de Natal pode ser saudável sem perder sabor.Além dos pratos habituais, que incluem as coxinhas de frango com batata-doce e empadas vegetarianas, há troncos de Natal, bolo-rainha, brownies de batata-doce e cacau cobertos de ganache de chocolate e granola, tarte de abóbora, tarte de amêndoa, modern ‘ferreros rochers’ e baklavas de frutos secos. Para prato principal da noite da Consoada, Joana sugere: "bacalhau espiritual ou tofu espiritual – ambos sem lactose, recheadinhos de legumes assados no forno, muito cremosos e reconfortantes".