Os vinhos e petiscos da Casa da Viúva

Rodeado de natureza, o restaurante de Penafiel é um espaço acolhedor longe da confusão da cidade.

Por Ana Silva Monteiro | 16:54

A Casa da Viúva é a combinação perfeita entre o rústico xisto das paredes com a moderna e elegante decoração que compõe os vários espaços e ambientes, onde é possível apreciar a gastronomia da região.



O estabelecimento adapta-se às várias estações. No verão, na esplanada é possível saborear os belos petiscos e o vinho, acompanhados pela linda paisagem. Já nos dias frios, o calor da lareira no interior torna o lugar ainda mais intimista.



O menu é tradicional e tem uma vasta opção de sabores. Tábuas de queijo, presuntos, fumeiros, alheira de caça, bolinhos de bacalhau e diversas tapas são algumas das iguarias disponíveis. Também a garrafeira do espaço é bastante recheada e contém o que de melhor existe na região.

O WineBar Casa da Viúva nasceu num antigo celeiro do séc XVIII. Um lugar único e especial, situado no coração da aldeia de Quintandona, em Lagares, Penafiel, que oferece a simplicidade do mundo rural e do seu povo.Apesar de ficar apenas a meia hora do Porto, este espaço é perfeito para estar longe do stress e da correria do dia a dia, sendo uma ótima opção para quem quer recarregar baterias e desfrutar de uma paisagem maravilhosa.