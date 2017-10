Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paixão de Harry por Meghan começou na TV

Amor surgiu há dois anos.

O amor que Harry sente por Meghan Markle não é de agora. Segundo um documentário sobre o casal, ‘When Harry Met Meghan: A Royal Romance’, o príncipe apaixonou-se graças à televisão.



O irmão de William era um fã atento da série ‘Suits’, na qual a atriz norte-americana interpretava Rachel Zane. E foi aí que se apaixonou.



No documentário, uma amiga de Harry conta que há dois anos esteve com Harry e que lhe perguntou "quem é a tua mulher ideal?", à qual o neto da rainha de Inglaterra respondeu: "A Meghan Markle do ‘Suits’".



Outro facto curioso revelado no documentário é a origem da atriz, pois é dito que Meghan tem raízes britânicas.



‘Suits’ foi o início

Meghan Markle era a protagonista da série televisiva ‘Suits’, na qual interpretava Rachel Zane. E foi graças a esse papel que Harry se apaixonou pela atriz, há cerca de dois anos, quando a viu na televisão.



Um amor que passou de platónico a real.