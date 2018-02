Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paixão no aniversário de Kelly Bailey

Jessica Athayde e Diogo Amaral já não escondem relação.

Kelly Bailey deu uma festa para celebrar o 20.º aniversário no espaço Guilty, em Lisboa. Entre os convidados estiveram Jessica Athayde e Diogo Amaral que, no meio de amigos, não se preocuparam em esconder o romance recente que vivem.



Num dos muitos vídeos divulgados no aniversário, é mesmo possível ver os atores abraçados enquanto todos cantam os parabéns a Kelly Bailey.



O romance é recente e apanhou de surpresa os amigos de Diogo Amaral, que o julgavam cada vez mais próximo da ex-companheira, Vera Kolodzig, com quem tem um filho em comum.



"Há pouco tempo, todos achavam que iam dar uma nova oportunidade à relação, mas depois o Diogo apaixonou-se pela Jessica", diz uma fonte, acrescentando que os dois estão a viver momentos de grande paixão. "Eles estão mesmo muito apaixonados e a apostar muito nesta relação".



O amor levou a um afastamento entre Jessica Athayde e Vera Kolodzig, que não ficou satisfeita com o romance entre a amiga e o ‘ex’.