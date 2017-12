Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Panzerotto de derreter e chorar por mais

Delícia italiana pode ser degustada em Benfica, na La Focacceria Pugliese.

Por Daniela Espírito Santo | 23:25

Os amantes da comida italiana têm motivos acrescidos para rumarem a Benfica. É lá que, desde o início deste mês, se come o famoso panzerotto da Puglia, região no Sul da Itália que dá um novo significado à expressão ‘street food’.



Para quem não conhece, o panzerotto é uma espécie de rissol gigante, feito com massa de pizza e recheado a preceito, que é frito e servido bem quente.



O mais tradicional leva apenas tomate e mozzarella, mas na nova La Focacceria Pugliese, situada na avenida do Colégio Militar, a meio caminho entre o Colombo e o Fonte Nova, há também outras opções: o diavolo, que leva chouriço picante, e o cotto e ricotta, recheado com porções generosas deste queijo e fiambre italiano, são boas escolhas para devorar enquanto a massa ainda ferve, com o bolonhesa a revelar-se uma agradável surpresa para um almoço mais rápido, idealmente acompanhado por uma fatia de focaccia, a especialidade que dá nome à casa.



Perfeito para comer ‘on the go’, um panzerotto satisfaz perfeitamente os apetites mais vorazes e custa entre dois e três euros. Para apreciar e degustar na La Focacceria Pugliese, em Benfica ou em Campo de Ourique, em Lisboa.