Papaya aposta em comidas saudáveis

Espaço em Faro tem saladas e sandes com produtos frescos.

Por Pedro F. Guerreiro | 10:00

Nutrição e saúde são palavras que hoje em dia andam na boca de toda a gente. E foi também a pensar nisso que a Baixa de Faro ganhou há pouco tempo um novo espaço dedicado à comida saudável.



Com portas abertas desde final de agosto, o Papaya – um pequeno espaço com lotação para uma dezena de lugares sentados mas direcionado também para o take-away – aposta sobretudo nas sandes, sumos e saladas – tudo feito na hora a partir de produtos frescos.



Existem vários menus combinados e as propostas incluem, por exemplo, uma salada de frango com base de alface, rúcula, espinafres, tomate cherry, pepino, salpicada com manga, lascas de queijo parmesão e sultanas e avelãs adocicadas por um fio de balsâmico.



Outra sugestão para uma refeição leve pode passar pela sandes de queijo brie, agrião e mel em pão de sementes de papoila. Para terminar, o Papaya sugere o gelado de açaí.



Está aberto de segunda a sábado, das 09h30 às 22h00, e ao domingo, das 11h00 às 22h00.