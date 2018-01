Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paris ganha outro brilho no inverno

Capital de França tem outro encanto com a neve a cobrir as ruas.

Por João Monteiro de Matos | 10:00

Paris sempre foi conhecida por ser a cidade da luz, e no inverno, com o início da queda de neve, ganha outro encanto.



O manto branco só permanece nas ruas durante os meses de janeiro e fevereiro, altura em que a autarquia organiza diversas atrações, como os ringues de patinagem, para que turistas e parisienses possam divertir-se.



Além destas diversões, Paris tem todo um mundo para oferecer, sobretudo a nível cultural. O Centro Georges Pompidou é dos pontos que merece uma visita prolongada.



Na sua estrutura estão instituições de importância não só a nível francês, como europeu, dos quais se destacam o Museu Nacional de Artes Modernas, a Biblioteca Pública de Informação e o Centro para Música e Pesquisas Acústicas.



Por fim, aconselha-se uma subida à emblemática Torre Eiffel. Poderá fazê-lo a pé (se não sofrer de vertigens) ou por elevador. Em ambas as situações, as filas são intermináveis.



Passeios românticos pelo rio Sena

O passeio no rio Sena pode ser um dos momentos mais românticos da visita a Paris. Com as águas quase em gelo, navegar de barco por este canal permite que se conheça a capital de França de outra forma. Torre Eiffel, Invalides, Musée d’Orsay, Grand Palais, Louvre, Place de la Concorde, Notre Dame, Conciergerie são os principais pontos de interesse que podem ser apreciados a partir de um barco. A viagem, de cerca de uma hora, ronda aproximadamente os 15 euros.



História ao vivo

Além de ser um dos museus mais famosos do mundo, O Louvre é também o que mais obras históricas tem expostas.



Entre as pinturas mais importantes do museu vale a pena destacar ‘Monalisa’, de Leonardo da Vinci, ‘A Liberdade Guiando o Povo’, de Delacroix, e as ‘As Bodas de Caná’, de Veronese. Já entre as esculturas, as obras mais importantes são a ‘Venus de Milo’, da Antiga Grécia, o ‘Escriba Sentado’, do Antigo Egito e ‘Vitória de Samotrácia’, do período Helenístico da Antiga Grécia.



A coleção do Louvre compreende ainda cerca de 300 mil obras anteriores a 1948, das quais apenas estão expostas perto de 35 mil, isto por razões de segurança de interesse da História da Humanidade.