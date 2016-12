Parlamento chumba projeto que pedia 31 de maio como Dia dos Irmãos

O que achou desta notícia?







O parlamento chumbou hoje um projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP que pedia a consagração do Dia dos Irmãos a 31 de maio, texto no qual os centristas pediam do Governo a promoção da efeméride.O texto mereceu voto favorável de CDS, PSD e do deputado do PAN, com todas as bancadas da esquerda - PS, BE, PCP e "Os Verdes" - a votarem contra a proposta.Os deputados aprovaram todavia dois projetos de lei apresentados pelo deputado do PAN em torno da compra e venda de animais domésticos e da impossibilidade de a Internet servir para a venda de animais selvagens - ambos os textos tiveram a abstenção de PSD e CDS-PP e voto favorável das demais bancadas.