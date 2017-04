Parte dos moradores da Damasceno Monteiro podemvoltar às suas casas em julho

Os moradores de quatro prédios da rua Damasceno Monteiro, afetados por um deslizamento de terras, poderão voltar às suas casas em julho, e os restantes "talvez em setembro", disse hoje o vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa.

A 27 de fevereiro, parte do muro (de propriedade privada) do condomínio Villa Graça, no bairro Estrela d'Oiro, ruiu pelas 05h40, provocando um deslizamento de terras para as traseiras de cinco edifícios da rua Damasceno Monteiro (dos números 102 ao 110).

A autarquia evacuou os cinco prédios afetados e teve de realojar um total de 96 pessoas.



Na sequência do incidente, a Câmara de Lisboa tomou posse administrativa do terreno - incluindo o muro e a zona envolvente -, e deu início aos trabalhos de estabilização do muro e de recuperação dos prédios afetados.



Hoje, numa conferência de imprensa que decorreu nos Paços do Concelho, o vereador Manuel Salgado afirmou que "se prevê que em julho [os moradores de quatro prédios] possam regressar às suas casas", enquanto os outros "vão demorar mais porque estavam mais destruídos".









Questionado sobre quando poderão esses moradores voltar a habitar as suas casas, o vereador do Urbanismo afirmou que será "ainda este ano" e "talvez em setembro".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

100%

100%



Muito satisfeito