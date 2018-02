Partido de Merkel terá chegado a acordo com SPD para coligação na Alemanha

Por Lusa | 09:55

O partido da chanceler alemã, Angela Merkel, e os sociais-democratas terão chegado hoje a um "acordo sobre um contrato de coligação", ao fim de quatro meses de impasse, noticia a AFP, citando fontes próximas das negociações.

As fontes citadas pela agência francesa confirmam informações de vários media alemães de referência.

O acordo deverá ser anunciado oficialmente mais tarde e prevê que os sociais-democratas de Martin Schulz fiquem com o Ministério das Finanças - o que marca uma rutura com a herança do conservador Wolfgang Schäuble, que tutelava o setor até ao fim de 2017 - e com o dos Negócios Estrangeiros, segundo os media alemães.