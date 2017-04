Páscoa para toda a família

A aventura começa e nada melhor do que andar a cavalo. Dos 7 aos 14 anos pode divertir-se nas aulas da Academia Equestre João Cardiga, em Barcarena, Oeiras. Programas a partir de 170 €.Nestas férias vai ser possível brincar e passear com póneis traquinas, das 9h00 às 17h00. Acontece até dia 13, desde 30 €/dia, no Pony Club, Porto.O coelhinho anda a saltitar pelo Museu de Santa Maria de Lamas e são precisos ajudantes para o encontrar. O peddy-paper decorre até dia 18 e custa 3 €.Na quintinha pedagógica de Aveiro há viagens de trator até ao ovo gigante para os mais pequenos. Por12 € e a partir dos 6 anos, a diversão é garantida até às 19h00.O Museu do Oriente, em Lisboa, revela os segredos dos ovos Fabergé, mandados fazer pelos czares da Rússia e oferecidos na Páscoa a membros da família imperial. De 10 a 12 deste mês, dos 6 aos 10 anos. Custa 12 €.Os origamis e as leituras vão ficar em dia com os workshops da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo. O escritor Pedro Chagas Freitas dá inspiração nos dias 10 e 11 durante a manhã.As galinhas mandam na Pascolândia do Museu Berardo, em Lisboa, de dia 10 a 13. No ‘galinheiro’, podem entrar crianças dos 4 aos 13 anos. Custa 85 €Ver o tesouro das sementes e visitar o planetário é o programa ideal para os reis e rainhas da floresta, até aos 12 anos. Nos dias 17 e 18, das 09h30 às 17h00, as atividades no Museu da História Natural, em Lisboa custam 25 €/diaMisturar e inventar são os ingredientes para animar. Na Biblioteca Municipal de Pombal não vão faltar atividades até dia 18, durante a manhã e tarde.Plantar um jardim de flores de papel e decorá-lo é uma das propostas da Biblioteca Municipal de Vizela. As atividades são gratuitas para umas férias em cheio até dia 15.A Casa da Música, no Porto, inspirou-se nos textos sacros e programou concertos até dia 12. Pode ouvir a orquestra barroca e a orquestra sinfónica com bilhetes até 18 €.A Biblioteca Municipal Lídia Jorge, em Albufeira, dedica os dias 10 e 12 à construção de fantoches a partir da história ‘Os ovos misteriosos’. Atividades de manhã e à tarde.A Fundação de Serralves, no Porto, convida as crianças dos 9 aos 12 anos a perderem-se no parque com uma bússola à procura das esculturas que nele se encontram. Para os mais pequenos há pintura. De 10 a 13 de abril. A partir de 65 €.Celebrar a vida é o tema das atividades no jardim da Figueira da Foz. Miúdos e graúdos são convidados a dar um passo de dança e a conhecer os animais que nascem de ovinhos. Até dia 16.O Vintage House Hotel oferece um programa de dia 14 a 16 para toda a família, com vista para o rio Douro. Entre caminhadas e provas de vinhos, os hóspedes podem relaxar no spa e saborear o requintado almoço de Páscoa. Preços a partir de 148 €/noite.Rodeadas de muralhas, as Casas do Coro, em Marialva, Mêda, na Guarda, presenteiam os hóspedes com uma estadia pensada para a quadra. Visitas a museus e degustações apuram os sentidos. Programa de três noites para duas pessoas por 890 €.O Hotel Eurosol Seia-Camelo está rodeado de espaços verdejantes e outros locais de lazer. Apresenta um programa que passa por duas noites desde 99 €. Para visitar a serra da Estrela.Em Alcácer do Sal, o XXI Grande Prémio da Páscoa vai pôr toda a gente a mexer durante 10 km. Acontece no dia 14. As inscrições estão abertas até dia 12 e o ingresso custa 3 €.A câmara de Constância realiza dia 15 o 29.º Grande Prémio da Páscoa. Prova tem um percurso com 10 km. Também haverá provas para os mais jovens, bem como a 9.ª Caminhada, com 5 km. Prémio para quem bater recorde da prova é de 750 euros.A XIX Feira do Folar, em Valpaços, Vila Real, realiza-se a partir de hoje e até domingo. No recinto, 100 expositores abrem o apetite.A Páscoa não seria a mesma sem as amêndoas artesanais de Portalegre. Produzidas com amêndoas provenientes de amendoeiras locais, constituem um dos doces patrimónios da região.Em Castelo de Vide pode provar as sopas de sarapatel, prato de origem judaica. Quinzena até dia 17.Localizada entre o chile e a polinésia francesa, a ilha da Páscoa, ou Rapa Nui, há muito que intriga os historiadores pelos moai – as estátuas de pedra que dão identidade ao local. Neste pequeno paraíso, o clima húmido, o calor e o sol são propícios ao passeio. As estátuas chegam a pesar 27 toneladas e algumas têm mais de 20 metros de altura. São como figuras humanas, com olhos, narizes e enormes cabeças. As mais de 800 figuras estão todas viradas de costas para o mar, construídas entre 1200 d.C. e 1500 d.C. Pensa-se que sejam uma homenagem aos mortos. Em 2008, um turista lascou a orelha de uma estátua e ficou proibido de se deslocar ir à ilha durante três anos, além de ter pago uma multa de 17 mil €. Pelo site da Momondo pode reservar a viagem, ida e volta, por cerca de 2 mil euros.