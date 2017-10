Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passeio pelas arribas rendilhadas da Lagoa

Ao longo de 17 quilómetros de litoral é possível descobrir terras piscatórias e paisagem preservada.

Por Sérgio A. Vitorino | 23:43

Apesar do crescimento turístico, o concelho de Lagoa conseguiu preservar praticamente intacta a beleza do seu litoral, com 17 quilómetros de extensão. Percorrendo a costa, é possível descobrir pequenas praias anichadas entre arribas rendilhadas e grutas só acessíveis por mar. Mas há mais para ver neste município, que é banhado pelo rio Arade e se estende pelo barrocal.



A cidade de Lagoa tem no Convento de São José, do século XVIII, um dos seus grandes atrativos. Construído para recolhimento de mulheres e para albergar crianças abandonadas, é hoje um polo cultural. Depois, basta andar uns 200 metros para encontrar o centenário mercado municipal, um dos ex-líbris da cidade, cuja zona envolvente foi recentemente requalificada. Próximo fica ainda a igreja matriz.



A seguir faça uma pequena viagem até Estombar, a cerca de cinco quilómetros de distância. É obrigatório visitar a igreja matriz da vila (Igreja de São Tiago), classificada como Monumento Nacional. A uns cinco minutos de carro da vila encontra-se o Parque Municipal do Sítio das Fontes, num dos braços do rio Arade. Existem nascentes de água doce, um moinho de maré recuperado e um anfiteatro.



Siga depois em direção a Ferragudo, uma das mais típicas vilas piscatórias do Algarve, na foz do rio Arade. O casario típico ergue-se ao longo de um monte, com a igreja matriz no cimo. Os barcos dos pescadores repousam nas águas mansas do rio e criam um cenário irresistível para qualquer fotógrafo. Não passa ainda despercebido o Forte de São João.



Percorrendo a estrada junto à costa chega então a Carvoeiro, terra turística que soube manter muito do seu tipicismo. Existem vários atrativos na zona, como o Algar Seco, onde a erosão criou surpreendentes formações nas rochas calcárias, e um passadiço em madeira, ao longo das arribas. Mais para nascente do concelho, fica o promontório da Senhora da Rocha, com a sua capela do século XVI. Foi uma estrutura de defesa dos corsários e hoje é um ponto de visita turístico.



Fatacil é evento marcante do verão algarvio e atrai milhares

Lagoa é palco, todos os anos, de um dos mais importantes eventos do verão algarvio. A Feira de Artesanato, Turismo, Comércio e Indústria (Fatacil), que se realiza durante 10 dias, atrai habitualmente cerca de 170 mil visitantes.