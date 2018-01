Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Pastéis de Portugal' promovem regiões

Pastelaria da Lourinhã dá volta ao país com os mais diversos gostos.

São já uma dezena de variedades, desde o pastel de castanha com vinho de Carcavelos, moscatel roxo com queijo de Azeitão, algas ou maçã reineta.



O projeto começou em 2011, com os pastéis de aguardente da Lourinhã, seguiram-se os de licor de ginja de Óbidos. O objetivo, diz o autor da ideia, Pedro Ferreira, gerente da pastelaria Lourinius, na Lourinhã, "é dar uma roupagem diferente aos produtos nacionais".



A evolução foi constante e da meia dúzia de pastéis vendidos por dia, agora são comercializados 2700 por mês. No total são 27 a 30 mil por ano, valor que representa 15 a 20% da faturação do estabelecimento, com portas abertas há dez anos.



Foi entretanto registada a marca ‘Pastéis de Portugal’ e a intenção é continuar a divulgar sabores. E a ganhar prémios. Agora, diz Pedro Ferreira, "procuramos uma parceria com uma marca de vinho do Porto". Os pastéis custam 1,20 €, a pastelaria está aberta todos os dias. Quem vive longe pode encomendá-los através do número 261 461 545.