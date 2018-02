Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Patrícia Candoso relata sofrimento no parto

Atriz conta os momentos que antecederam o nascimento da filha.

09:49

Uma semana depois de ter sido mãe pela primeira vez, Patrícia Candoso usou o seu blogue para partilhar um texto emotivo sobre o momento do parto de Maria Clara.



"Não correu propriamente tudo bem... ao fim de horas intermináveis de espera, sem comer, sem dormir e depois de cinco ou seis trocas de equipa médica... lá me levaram de emergência para fazer cesariana", relata.



Mas o pior veio depois, quando a equipa médica desconfiou que a bebé tinha contraído uma bactéria, tendo ficado uma semana internada.



"Estive apenas uma noite com ela a desfrutar da magia de ser mãe. No dia seguinte, ela foi levada para a neonatologia".