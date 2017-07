Paula Lobo Antunes rapa o cabelo

Atriz faz mudança radical de visual.

Aos 41 anos, Paula Lobo Antunes sentiu que estava na altura de arriscar e decidiu fazer uma mudança radical de visual, despedindo-se dos longos cabelos e rapando-os de lado. O novo look irreverente foi ‘estreado’ pela conhecida atriz durante a cerimónia dos Emmy, em Lisboa, onde se mostrou elegante num vestido verde esmeralda.Adepta de alterações, a mulher do também ator Jorge Corrula já usou o cabelo de várias maneiras e não esconde que gosta de mudar. Agora, surgiu com o cabelo muito curto e uma coloração com nuances em rosa, que surpreendeu os seguidores das redes sociais.Os comentários não podiam ter sido mais elogiosos. "Gatona", "linda" ou "gosto do penteado. Foi preciso muita coragem", foram alguns dos muitos comentários deixados na conta de Instagram de Paula Lobo Antunes, que fez questão de partilhar a mudança com os fãs.