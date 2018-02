Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paula Marcelo faz operação

Atriz aceitou o convite do cirurgião plástico Biscaia Fraga e submeteu-se a uma intervenção estética.

07:56

Aos 51 anos, Paula Marcelo decidiu fazer algumas alterações ao rosto.



A atriz aceitou o convite do cirurgião plástico Biscaia Fraga e submeteu-se a uma intervenção estética para retirar a gordura acumulada nas pálpebras, reafirmar as maçãs do rosto, dar relevo aos lábios e levantar a ponta do nariz.



Para além da operação ao rosto, Paula Marcelo mudou o corte de cabelo.



A atriz, que foi companheira de Camilo de Oliveira durante 35 anos, mostra-se feliz com a nova imagem.