Pavlovas: Da Rússia para o Porto

Com diversas opções de sabor, estas pavlovas são uma doce tentação que tem na Floresta Negra a principal estrela do conjunto.



Todas as grandes histórias, mesmo as más, podem ter algo de positivo. Que o diga Ana Maio, que, quando se viu desempregada, decidiu dar um passo de coragem e criar a Miss Pavlova, onde, como o nome indica, se vende esta deliciosa sobremesa russa.A ideia surgiu primeiro no Facebook, mas depressa ganhou espaço físico por força do sucesso da iguaria entre quem a ia provando.O resultado está à vista na rua do Almada, no Porto, onde a Miss Pavlova surge como uma bela surpresa no interior de um espaço comercial.Para levar ou comer no pequeno pátio do espaço, as pavlovas desta ‘miss’ fazem jus às originais: são feitas, sobretudo, de merengue, crocantes por fora e macias por dentro.