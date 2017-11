Georgina partilhou imagem nas redes sociais com mãe do craque português.

Día de partido en familia ???? ?? @doloresaveiroofficial @ivana_rh @katiaaveirooficial Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) a Nov 18, 2017 às 7:55 PST

Ser avó é ser mãe duas vezes ...sou abençoada por poder vê-los crescer com saúde e felizes ??que venham muitos mais se assim Deus quiser .amor e alegria tem de sobra ?? ...#familiaquedeusproteje?? Uma publicação partilhada por Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) a Nov 18, 2017 às 7:50 PST

A paz parece ter voltado ao clã Aveiro. Poucos minutos depois de Dolores Aveiro ter partilhado a primeia foto com a neta Alana Martina, filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, foi a vez da modelo espanhola publicar no Instagram uma imagem em família.Na foto é possível ver Dolores com os netos, Alana e os gémeos Eva e Matheo, Katia Aveiro e Georgina.Recorde-se que a relação entre a mãe de Cristiano Ronaldo e a namorada do craque do Real Madrid tem sido pautada por altos e baixos e que a ausência de fotografias da neta mais nova no Instagram de Dolores tem sido tema de conversa nas redes sociais.