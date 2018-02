PCP e BE receiam "amarras" do Eurogrupo a Centeno, PS tranquilo

Por Lusa | 12:03

Os eurodeputados do PCP e BE admitiram hoje receio de que a ação do ministro das Finanças, Mário Centeno, seja constrangida pela sua nova condição de presidente do Eurogrupo, enquanto o PS acredita que esses receios desaparecerão.

No final da primeira comparência de Centeno perante a Comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu desde a sua eleição, no mês passado, para a presidência do fórum de ministros das Finanças da zona euro, Miguel Viegas (PCP) e Marisa Matias (BE) admitiram recear que o ministro das Finanças fique sob a influência do Eurogrupo e "amarrado à 'lengalenga'" do cumprimento das regras.

Já deputado Pedro Silva Pereira, do PS, disse acreditar que a ação de Mário Centeno à frente do Eurogrupo proporcionará um "terreno de muito maior convergência com os partidos à esquerda", que apoiam o Governo socialista na Assembleia da República, "do que porventura neste momento se antecipa".