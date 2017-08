Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Teixeira penhorado por dívida ao fisco

Ator deixou acumular uma dívida de IVA em recibos e faturas da sua empresa.

10:07

Pedro Teixeira deve deve milhares de euros ao fisco, segundo avança esta semana a revista TV Guia.



Segundo a publicação, o ator terá deixado acumular uma dívida de IVA em recibos e faturas da sua empresa, 'Carapau Pintado', que cresceu devido aos juros até aos 90 mil euros.



O parceiro televisivo de Cristina Ferreira chegou mesmo a ter o seu Audi Q5 penhorado e está neste momento a pagar a divida através de um plano sustentado de prestações.



A revista avança ainda que os novos negócios na restauração, anunciados por Pedro Teixeira como sendo seus desde 2015, afinal nunca tiveram investimento financeiro do ator.



Segundo apurou também a TV Guia, o apresentador de 'Apanha se Puderes', tal como já o havia feito em relação ao restaurante 'Vapor', agora também só dá a cara pelo 'Jardim da Villa', no Algarve, e recebe apenas 7% da faturação, caso leve clientes ao espaço.



O único negócio no qual realmente investiu, o 'Alfaiate Al Forno', na baía do Seixal, já não conta com o capital de Pedro Teixeira.



De acordo com algumas fontes ouvidas pelo CM, as obras infindáveis foram o mote para que Teixeira saísse da sociedade que tinha com o amigo de infância Mauro Airosa.



Ainda assim, o ex-companheiro de Cláudia Vieira tem confidenciado aos amigos mais chegados que, em breve, abrirá um restaurante seu na capital lisboeta.