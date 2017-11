Pedro Teixeira publica foto nu

Ator incendeia as redes socias e deixa fãs eufóricos.

15:26

Pedro Teixeira deixou milhares de fãs ao rubro com a fotografia que publicou sem roupa no Instagram, este domingo. As reações mostram que a foto reveladora do ator não deixou ninguém indiferente.

O ex de Claúdia Vieira, mostrou-se como veio ao mundo, em contraluz, deitado de barriga para baixo numa cama de um quarto de hotel na cidade do Porto. "Easy like Sunday morning" (em português simples como uma manhã de domingo), foi a frase escolhida pelo apresentador para ilustrar a fotografia.

Os mais de 445 mil seguidores que Pedro Teixeira tem no Instagram, ficaram deliciados com este presente do ator. "Ai não pode! O homem veio assim ao mundo", escreveu uma fã do apresentador. "Abençoado homem", comentou outra.

Com uma foto destas, as especulações sobre quem foi a sortuda a estar por detrás da câmara, não podiam deixar de existir. Algumas seguidoras arriscam chamar Sara Matos, namorada do ator para a conversa. "A Sara Matos está uma pró a tirar fotos", escreveu uma fã.





Easy like Sunday morning #porto #vsco #vscocam #afterlight @nhhotels #photooftheday #picoftheday Uma publicação partilhada por Pedro Teixeira (@pedroteixeiraoficial) a Nov 19, 2017 às 5:48 PST