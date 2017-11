Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pela muralha do Hotel Palácio dos Melos

A entrada no século XV adivinhava o início da história do hotel de Viseu, que resulta de uma profunda intervenção arquitetónica.

Por Patrícia Lima Leitão | 18:53

Na passagem por uma das sete portas da muralha afonsina de viseu respira-se requinte e vive-se uma história que começou em meados do século XV.



O Palácio dos Melos, junto à Porta do Soar, é hotel desde 2006 mas a génese do edifício é anterior à própria muralha, que ficou construída em 1472, após a cidade ter sido alvo de vários assaltos.

No edifício principal estão localizadas as duas suites Deluxe e as duas suites de Categoria Superior, pautadas pelo autêntico estilo palaciano, o bar com terraço e as várias salas de estar.



Adjacente a estes espaços existe uma nova ala de 23 quartos standard que conjuga a linguagem histórica e moderna. Um dos quartos tem mesmo um acesso secreto à muralha e, quando a pequena porta se abre, os hóspedes podem desfrutar desse espaço exterior.



Em pleno centro histórico de Viseu, o Hotel Palácio dos Melos resulta da reabilitação arquitetónica de um emblemático edifício, mantendo a traça histórica original.



A riqueza de tempos passados é salientada na ligação ao imponente terraço, com uma vista privilegiada da cidade, no jardim adjacente, no ancestral pavimento pétreo do hall de entrada e nas imponentes paredes em cantaria.