Vítimas mortais eram todos passageiros do autocarro.

Por Lusa | 07:15

Pelo menos 19 pessoas morreram na madrugada desta sexta-feira na sequência da colisão entre um comboio e um autocarro perto de Vladimir, no nordeste de Moscovo, informaram as autoridades.

"Segundo as mais recentes informações, 19 pessoas morreram", disse à agência de notícias russa TASSS o diretor dos serviços de saúde da região de Vladimir, Alexandre Kirioukhine.

As vítimas são exclusivamente passageiros do autocarros, segundo um comunicado do ministério regional do Interior.