Pelo menos 38 mortos em dois atentados na Somália

Os dois carros armadilhados visavam o palácio presidencial e um hotel da capital.

Por Lusa | 10:19

Pelo menos 38 pessoas foram mortas, na sexta-feira, em dois atentados com carros armadilhados que visavam o palácio presidencial e um hotel da capital da Somália, informaram hoje os serviços de resgate e policiais somalis.

"Nós temos pelo menos 38 mortos", afirmou Abdukadir Abdurahman Aden, do serviço de ambulâncias, à agência de notícias francesa AFP, que na sexta-feira tinha anunciado um primeiro balanço provisório de 18 mortos.

A primeira explosão, seguida de um tiroteio com armas automáticas, atingiu um posto de controlo perto da Villa Somalia, a sede do Governo, e pouco depois uma segunda explosão ocorreu próximo do hotel Doorbin.