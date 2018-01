Pelo menos sete mortos em manifestação nacionalista na Birmânia

Por Lusa | 04:42

Pelo menos sete manifestantes morreram e 13 ficaram feridos quando a polícia disparou para dispersar uma multidão de budistas que tentava entrar num edifício oficial no estado de Rakhine, disseram hoje as autoridades birmanesas.

"As forças de segurança pediram à multidão para dispersar na terça-feira à noite e dispararam tiros para o ar com balas de borracha. Não surtiu efeito. Então a polícia disparou balas verdadeiras para advetir e dispersar as pessoas", disse Myo Soe, porta-voz da polícia birmanesa.

"Sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas em Mrauk U", acrescentou. Vinte polícias ficaram feridos quando os manifestantes atiraram pedras contra as forças de segurança, disse.