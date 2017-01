Penedono sossega o espírito

A sua forma triangular concede-lhe um toque original, assim como a arquitetura militar, ou não tivesse sido um importante edifício de defesa nacional há muitos séculos. De seguida, desça de novo à vila e descanse junto ao pelourinho, antes de uma visita demorada à igreja matriz, outro testemunho histórico importante.De resto, na vila há outros monumentos e solares construídos à base de granito, a matéria-prima mais utilizada para a edificação de habitações, mesmo as da época moderna. Mas a maior potencialidade deste concelho do Norte do distrito de Viseu é, sem dúvida, a natureza, composta por campos férteis, onde não faltam extensos pastos para os animais se alimentarem e castanheiros de grande porte - a castanha é outra fonte de rendimento dos agricultores.De volta à pedra, debrucemo-nos sobre os ancestrais monumentos megalíticos espalhados um pouco por todas as freguesias do concelho: dólmen de Pendão, dólmen do Telhal em Pedras Estantes, menir de Penedono, necrópole megalítica de Lameira de Cima, em Antas, dólmen da capela de Nossa Senhora do Monte, em Penela da Beira, Núcleo Arqueológico do Vale de Maria de Pais, em Antas, e dólmen da Lapinha, em Penela da Beira.Nos povoados onde cada vez vive menos gente, as igrejas e as capelas estão recheadas de arte sacra, nas suas expressões plásticas e de paramentaria.Os santos padroeiros são o motivo principal para as festas ao longo do ano nas freguesias. Nessa altura, as janelas ficam engalanadas com as melhores rendas e toalhas.