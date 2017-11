Perca-se no azul cristalino de Plitvice

Dezasseis lagos, cascatas e beleza em estado puro atraem milhares a uma das pérolas da Croácia.

Passeios acessíveis através de passadiços

Um dia pode ser o suficiente para conhecer Plitvice e se não é a pessoa mais aventureira, não tem de se preocupar. Quase todos os caminhos são de fácil acesso através de passadiços de madeira e não há lugares inacessíveis. No entanto, devido ao facto de se tratar de uma área extensa, é aconselhável que se prepare para o percurso com roupa e sapatos confortáveis. Deve também levar água para o caminho, que será longo, mas compensador. As paisagens cristalinas garantem energias redobradas no final desta viagem.



Escolha mediante o tempo que tem disponível

Os lagos de Plitvice têm vários trilhos para escolher, de acordo com o tempo que tem disponível para esta visita. Divididos entre os Upper e os Lower Lakes, a segunda opção é a mais aconselhável para quem vai com o tempo contado, pois é onde se podem observar as cascatas e os lagos mais imponentes. Se tiver possibilidade de passar um dia inteiro em Plitvice, então conseguirá visitar as duas partes.



Outra dica importante é verificar o boletim meteorológico antes da ida e, se puder, escolher o dia com o céu mais limpo, pois o azul dos lagos será ainda mais belo. Ainda assim, não se esqueça do protetor solar e do repelente, que bem vai precisar.

Considerado património natural da humanidade pela unesco, os Lagos de Plitvice são de visita obrigatória na Croácia.Ao vivo, o azul cristalino é o mesmo que se pode ver nas fotografias e a beleza em estado puro merece que se lhe dedique um dia inteiro (ou mais) de visita. Situados entre as cidades de Zagreb e Zadar, os lagos oferecem vistas de cortar a respiração, cascatas abundantes e bosques quase virgens, onde nada parece ter sido tocado pelo homem.Os lagos de Plitvice ocupam uma área de 295 km2, e contam com 16 lagos, estando rodeados pelas montanhas Kapela.Pode dormir nas imediações, mas a proximidade de Zagreb faz com que seja mais comum pernoitar na capital.