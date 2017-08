Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Perdi a virgindade com um amor de verão aos 16 anos"

Herman José revelou a sua primeira experiência sexual.

Herman José, figura conhecida da televisão portuguesa, revelou a sua primeira experiência sexual.



O ator confessou ter perdido a virgindade aos 16 anos, com um amor de verão, conforme avança o jornal i.



Numa entrevista, onde recordou a sua infância e adolescência, Herman confessou que foi com uma jovem belga que perdeu a virgindade em Marbella, Espanha.



"Falávamos em francês. Sempre falei muito bem francês, alemão e inglês. Para mim não havia a barreira da língua", contou.



Mais tarde, veio a encontrá-la através do Facebook. "Hoje é uma senhora parecida com a Paula Rego e também pinta", disse o artista.