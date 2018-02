Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Personalidade de diversos artistas reflete-se nos 47 quartos do hotel

Espaço nasceu em setembro do ano passado na rua da restauração, no Porto. Tem vistas impressionantes para o Douro e Vila Nova de Gaia.

Por Ana Isabel Fonseca | 17:51

Inspirado naquilo que Portugal tem de melhor, o hotel Torel Avantgarde foi inaugurado em setembro do ano passado na rua da Restauração, no Porto. Tem um restaurante com a assinatura da Casa da Comida, um spa inspirado no melhor da natureza e vistas impressionantes para o Douro e para a cidade de Vila Nova de Gaia.



Este não é, no entanto, um normal hotel de cinco estrelas. É um verdadeiro pedaço de arte e isso mesmo está espelhado nos 47 quartos cuja decoração reflete a personalidade de artistas ligados às mais variadas áreas - como Leonardo da Vinci, Coco Chanel, Amadeo de Souza-Cardoso, Frida Kahlo e Ernest Hemingway.



A maioria das peças de mobiliário dos quartos foi desenhada e produzida artesanalmente em Portugal e parte dos apontamentos são peças vintage.



A decoração dos espaços pretendeu não só enaltecer o País, mas também desafiar os sentidos dos visitantes. Um exemplo perfeito disso mesmo é a sala das flores, que faz a passagem da receção para o resto do hotel. Trata-se de um local único, que retrata um jardim interior.



Um dos outros pontos de atração deste hotel é a piscina exterior, que se torna quase num espelho do rio Douro.