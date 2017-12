Perto de 10.000 refugiados líbios podem beneficar de corredores humanitários em 2018

Por Lusa | 14:45

Perto de 10.000 pessoas que se encontram nos campos de refugiados na Líbia poderão beneficiar em 2018 de corredores humanitários que os levem com segurança para a Europa com o estatuto de refugiados, estimou hoje o governo italiano.

"Em 2018, até 10.000 refugiados podem vir a chegar com segurança à Europa através de corredores humanitários", disse o ministro do Interior italiano, Marco Minniti, numa entrevista publicada domingo no jornal La Repubblica.

Na sexta-feira, um grupo de 162 refugiados "vulneráveis" chegou por avião militar a Roma, o primeiro para o país italiano.