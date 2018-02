Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Petiscos com Espumante

Espaço conjuga comida portuguesa com um bom copo.

Por Joana de Sales | 10:00

Quase à porta do Castelo de São Jorge, em Lisboa, a Espumantaria do Petisco oferece três espaços de refeição, consoante a ocasião: a esplanada, o balcão e a sala de restaurante. Em todos eles é possível provar os petiscos portugueses, alguns deles recém-criados pelo chef Vítor Hugo.



O arroz de garoupa com camarão e piripíri caseiro ou o tártaro de novilho com chips são dois dos pratos principais que mais se destacam, numa lista na qual o chef homenageia a avó Rosa. "Quis manter a tradição da cozinha portuguesa com um twist", explica Vítor Hugo.



Para acompanhar, são vários os espumantes na carta, com destaque para o lançado recentemente pelo próprio restaurante, intitulado Da Casa, produzido em parceria com a Quinta do Ferro, em Baião.



Nos petiscos, de destacar ainda a sopa de ervilhas com ovo escalfado, os peixinhos da horta, a tábua de queijos nacionais e o escabeche de codorniz. A esplanada convida à partilha, que pode ser acompanhada de uma sangria de espumante – de maracujá, amora ou toranja – ou de um cocktail. Para aquecer o final da refeição, a mousse de chocolate com crumble e cheirinho é a melhor opção.