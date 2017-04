Pilatus: A montanha do dragão onde existem duas lendas

Suba de teleférico, desça no comboio de cremalheira e relaxe no regresso a Lucerna num minicruzeiro.O Lago dos Quatro Cantões (também conhecido por Lago Lucerna) estende-se ao longo de 38 quilómetros. Fica a 433 metros de altitude, está rodeado de picos com mais de dois mil metros e o nível da água é mantido tal como há 500 anos: através de uma barragem de paus. Mas é na pradaria de Rütli, no lado sul do lago, que fica o local onde se concretizou a fundação da Confederação Suíça. As margens podem ser percorridas de carro ou bicicleta e existem dezenas de locais onde pode fazer uma pausa e observar a paisagem deslumbrante.Tem 130 anos de existência e é o comboio que sobe o declive mais acentuado do Mundo: 48% de inclinação. A PilatusBahn é uma via férrea de cremalheira que leva os passageiros até aos 2120 metros de altitude no monte Pilatus. Esta espetacular linha de via estreita - 800 mm - tem ‘apenas’ 4,6 km de comprimento, mas passa por sete túneis e nada menos do que 23 pontes (e por isso está classificada como um ‘marco da engenharia mecânica’). Atualmente é usada por mais de 300 mil pessoas todos os anos e integra o percurso turístico do monte Pilatus. A descida faz-se em 35 minutos, mas é uma viagem incomparável que vai querer repetir.