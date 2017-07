Apresentadora e fadista deram nas vistas pela boa forma física no areal de Vale do Lobo.

Por Patrícia Bento | 11.07.17

pub

Pimpinha Jardim e Cuca Roseta juntas na praia









Clique na imagem para saber mais





Pimpinha Jardim, de 33 anos, já se encontra de férias no Sul do País. Na companhia do marido, Francisco Spínola, de 36 anos, e dos dois filhos, Francisco, de sete, e Raul, de quatro, tem aproveitado o calor que se tem feito sentir no Algarve para desfrutar de momentos em família, na praia de Vale do Lobo.