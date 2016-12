Detido suspeito de sequestrar doente em clínica de saúde mental

"O suspeito manietou uma mulher com recurso à força física, numa clínica de saúde mental onde ambos são utentes, obrigando-a a sair do edifício sob coação, com recurso a uma tesoura que lhe encostou ao pescoço", refere a PJ.Já no exterior do edifício, o suspeito continuou a ameaçar a vítima e exigiu que esta lhe entregasse cerca de mil euros e um carro.Alertada pela própria instituição, a GNR deslocou-se ao local, acabando por deter o homem e entregá-lo à PJ.