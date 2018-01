PM timorense diz que vai desmontar moção de censura "sem mérito" da oposição

Por Lusa | 05:25

O primeiro-ministro timorense afirmou hoje que vai ao Parlamento, no final do mês, para "desmontar" a moção de censura, que considerou "sem mérito", apresentada pela oposição maioritária e cuja previsível aprovação implicará a queda do Governo.

"Vou desmontar aquele papelzinho que chamam de moção de censura e que não tem mérito nenhum. Não há razão nenhuma, substancial, de matéria, para haver moção de censura", disse Mari Alkatiri à Lusa no Palácio Presidencial, em Díli.

Questionado sobre se continuará em funções se o Governo cair e ficar em gestão até à tomada de posse do próximo, Alkatiri remeteu os comentários para depois do debate.