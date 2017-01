Motorista de Kardashian suspeito de roubo milionário

Os investigadores do roubo da vedeta norte-americana Kim Kardashian West em França analisam a possibilidade de alguém próximo da vítima estar envolvido no crime e detiveram na terça-feira o seu motorista e o irmão deste.



Ocorrido em outubro e avaliado em nove milhões de euros, este foi o mais importante roubo de joias cometido em França nos últimos 20 anos.



Três responsáveis franceses, que não quiseram ser identificados, confirmaram que o motorista e o seu irmão mais novo se encontram entre as 17 pessoas detidas.





Os suspeitos têm entre 23 e 72 anos e vários são conhecidos por assaltos anteriores e outros crimes, de acordo com um documento policial a que a agência norte-americana Associated Press teve acesso.Na madrugada de 03 de outubro, a vedeta, de 36 anos, foi atacada por cinco homens armados, numa residência hoteleira de luxo no centro de Paris, onde se encontrava para assistir à semana da moda da capital francesa.Depois de terem amarrado Kim Kardashian, que fecharam na casa de banho, os assaltantes fugiram com um anel no valor de quatro milhões de euros e um cofre de joias, cujo montante foi avaliado em cinco milhões.Na semana passada, Kim surge num anúncio da próxima temporada da série de entretenimento "A incrível família Kardashian", no qual conta a agressão aos familiares.Em 2015, a revista norte-americana Time colocou Kim Kardashian e o marido, o 'rapper'-produtor Kanye West, numa lista das 100 personalidades mais influentes no mundo.Nos últimos três anos, Kim Kardashian ganhou sozinha 131 milhões de dólares, de acordo com o 'site' da revista norte-americana Forbes.