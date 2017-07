Políticos escolhem sul do País para descansar

Marcelo Rebelo de Sousa só vai para a Quinta do Lago quando o primeiro-ministro, António Costa, regressar dos dias de descanso.

Por Rute Lourenço | 08:47

Com o mês de agosto a arrancar, são muitos os políticos que fazem as malas para os tradicionais dias de férias. E a verdade é que, este ano, quase todos vão seguir o slogan ‘vá para fora cá dentro’. Segundo o CM apurou, o primeiro a ir descansar é António Costa, que deverá passar pelo Algarve ao longo da próxima semana. Só quando o primeiro-ministro voltar é que Marcelo Rebelo de Sousa se irá permitir a uns dias de descanso no seu destino de eleição: a praia da Quinta do Lago, também a Sul, na companhia da namorada, Rita Amaral Cabral.