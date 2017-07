Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ponta Delgada, a cidade memória

A maior urbe do arquipélago dos Açores preserva a sua história e as suas crenças sem deixar de inovar para atrair cada vez mais turistas.

Por Natacha Nunes Costa | 13.07.17

A cidade de ponta delgada, na ilha de são Miguel, açores, nasceu há mais de cinco séculos, no reinado de D. João III, depois da primeira cidade da ilha - Vila Franca do Campo - ter sido devastada pelo terramoto de 1522. Desde então , tornou-se no maior concelho do arquipélago, com 231,90 km² de área, 24 freguesias e quase 70 mil habitantes.

Quem passeia nas suas ruas é surpreendido ora pela preservação da história, cultura e tradição açoriana - como são exemplo as Portas da Cidade e as Igrejas Matriz e do Senhor Santo Cristo dos Milagres -, ora por uma cidade renovada com edifícios modernos, hotéis, restaurantes e obras ao nível das maiores cidades europeias.



As Portas do Mar são um dos casos de inovação que mais turistas atrai. Aqui, além da piscina natural do Pesqueiro, há restaurantes, bares e um pavilhão onde se realizam eventos internacionais. Por onde quer que passe, a hospitalidade do povo açoriano é demonstrada com pequenos gestos. Se for na rua e estiver perdido, pergunte: os micaelenses terão todo o gosto em ajudar a encontrar por exemplo o Mercado da Graça onde se vendem os doces e afamados ananases dos Açores, a tradicional pimenta da terra e outras tantas iguarias que vai querer trazer na sua mala de viagem.



Outro ponto de paragem obrigatória é o Louvre Michaelense, um dos estabelecimentos mais ‘coquetes’ da cidade. Nesta ‘mercearia do mundo’, que em tempos foi uma chapelaria, as pessoas podem entrar na loja, passar o balcão e fazer o seu próprio chá ou torrada. A cozinha é aberta a todos, mas, se preferir, pode beber chá enquanto prova uma das queijadas da ilha como se de um café normal se tratasse. Além das guloseimas, tem também à venda artesanato, chapéus feitos localmente e fotografias dos Açores para levar como souvenir.



Mas Ponta Delgada não tem só edifícios, ruas e mercados. Tem muito mais para ver, e as suas freguesias guardam alguns dos maiores tesouros da ilha. A meia hora da cidade tem a Lagoa das Sete Cidades, na freguesia homónima, considerada um verdadeiro éden. Este monumento natural tem duas lagoas, juntas por uma lenda que conta a história de amor impossível entre uma princesa e um pastor. As lágrimas dos olhos azuis da princesa terão feito a lagoa azul, enquanto o choro dos olhos verdes do pastor formou a verde. De triste, fica apenas a história, porque, perante tamanho encanto, só nos apetece contemplar a paisagem.