Portista Otávio operado a uma "pequena hérnia inguinal"

O futebolista brasileiro do FC Porto Otávio, que se encontra afastado dos relvados desde 03 de dezembro, foi operado na segunda-feira "a uma pequena hérnia inguinal pré-existente", revelou hoje o clube.

Os 'dragões' aproveitaram a paragem de natal para realizar ao jogador uma cirurgia laparoscópica, não revelando, no entanto, qual o tempo estimado de ausência do médio.

O FC Porto lembra ainda que Otávio "está afastado dos relvados desde 03 de dezembro, data do encontro frente ao SC Braga (1-0), no Estádio do Dragão, em que sofreu uma lesão na parede abdominal".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito