Porto bom e barato

Notas de frutos pretos, com boa acidez e nada pesado. Pode acompanhar chocolate - 16 euros





Mas, para consumir novo, um LBV encanta. Em segundo lugar, se um Vintage pode custar entre 45 e 80 euros, um LBV compra-se com menos de 20 euros, que é quanto custa uma garrafa de whisky de entrada de gama. Apesar de nascido num ano de grande concentração, este Quinta de Ventozelo LBV 2011 apresenta-se bastante fresco. Não há aqui notas de fruta muito madura.



Frutos pretos, sim, com notas de chocolate negro e algum fumo. Na boca sentimos casca de frutos pretos, especiarias e uma acidez que lhe realça a frescura. Bom para conhecedores e iniciados.



Quando um produtor não atinge esse patamar (oVintage tem um nível de exigência tremendo), regra geral consegue lançar no mercado um Late Bottled Vintage, vulgarmente conhecido como LBV. A diferença entre um Vintage e um LBVé que este último não tem condições para viver durante décadas em garrafa. É menos complexo.

No imenso universo do Vinho do Porto, a categoria LBV é fantástica a diferentes níveis. Em primeiro lugar, pelo vinho em si.De forma apressada, diremos que o topo de qualidade em matéria de Porto ruby é o Vintage. Um vintage é o expoente máximo que se consegue numa só colheita, estando ele destinado a viver décadas em garrafa.