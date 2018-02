Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto-Lisboa em prova solidária para ajudar a desmistificar o autismo

Seis etapas de 76 km de corrida abertas a todos por estradas e caminhos junto ao mar.

Por Mário Figueiredo | 12:47

O ultramarato- nista João Paulo Félix vai correr do porto a Lisboa, em seis etapas, numa corrida solidária. O desafio é dividido por etapas de 76 quilómetros. Todos podem participar, sem custos, neste evento que visa a desmistificação do autismo.



João Paulo Félix já traçou as etapas para esta nova aventura que junta a foz do Douro à foz do Tejo. A primeira começa no Porto (praia do Ourigo) às 8h00 da manhã de segunda- -feira (dia 12), seguem-se Aveiro (8h30), Quiaios (8h30), São Pedro de Moel (7h00), Peniche (7h00) e Ericeira (7h00). A chegada está prevista para as 17h00/18h00 em Caxias, no Forte de São Bruno. "É uma iniciativa que surgiu da parceria com o blogue Claramente Asperger!. É uma forma de divulgar e desmistificar o autismo. É uma forma de chegar a mais pessoas, levando essa bandeira", referiu João Paulo Félix, que lança um desafio a todos os que se quiserem associar a este evento: "Venham correr por esta missão. Vou levar um ritmo médio para quem vai fazer 76 km/dia. Venham desfrutar de uma corrida à beira-mar. São todos bem vindos. Não é preciso nenhum tipo de inscrição e por isso não tem custos".



O ultramaratonista de 47 anos admite que a melhor forma de participar é nos locais de partida. "É sempre um incentivo contar com o apoio das pessoas na divulgação desta causa", disse. Já há várias figuras a associarem-se a esta iniciativa, como os homens da maratona da CMTV - o pivot João Ferreira e o diretor de programas, Francisco Penim.



João Paulo Félix já correu no ano passado entre Chaves e Faro (738,5 km em etapas) e já tem um novo projeto em curso para o verão. O ultramaratonista vai correr entre Barcelona e Faro, num total de 1300 km (divididos por 20 etapas. O início da aventura está marcado para dia 24 de julho, na cidade espanhol. Para já, pode associar-se ao Porto-Lisboa.

Apareça e dê uma corridinha solidária.