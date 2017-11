Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudo diz que Porto Rico vai perder 14% da população devido ao furacão Maria

Quase meio milhão de porto-riquenhos vai deixar a ilhar caribenha até 2019, revelam especialistas.

Por Lusa | 05:28

Quase meio milhão de porto-riquenhos vai deixar a ilhar caribenha até 2019, devido às consequências do devastador furacão Maria, representando 14% da população que já sofria com dez anos de uma profunda crise económica, revela um estudo.



Entre 114 mil e 213 mil porto-riquenhos vão sair anualmente "em consequência do furacão Maria" que atingiu a ilha a 20 de setembro, estimam os especialistas do centro de estudos porto-riquenhos da Hunter College em Nova Iorque, num relatório publicado em outubro.



Entre 2017 e 2019, o território norte-americano de 3,4 milhões de habitantes deve perder mais de 470 mil habitantes. Cerca de cinco milhões já viviam no continente antes do furacão.



"Durante a década anterior ao furacão Maria, a emigração de Porto Rico para os Estados Unidos representou cerca de meio milhão de pessoas, o que representa a perda de cerca de 10% da população da ilha", indicaram os autores Edwin Melendez e Jennifer Hinojosa.



Dezenas de milhares de habitantes fugiram para os Estados Unidos desde a passagem do Maria, o que vem fragilizar ainda mais a economia da ilha.



"A redução da população de Porto Rico (...) tem numerosas repercussões económicas na ilha", disse à agência AFP Jorge Duany, antropólogo da universidade internacional da Florida, apontando para o envelhecimento da população, agravado por este êxodo, e para o encerramento de escolas e redução do número de contribuintes.



O furacão Maria causou 51 mortos em Porto Rico, segundo as autoridades, com a imprensa local a apontar para dezenas de desaparecidos. Na segunda-feira, apenas 42% dos habitantes tinham recuperado a eletricidade e cerca de 2.600 pessoas viviam ainda em abrigos.