Porto sai à rua para festejar o São João

Cada cascata conta uma história diferente. A maioria é feita da história de vida das pessoas. Nas cascatas de S. João a imaginação não tem limites e tudo pode ser retratado, desde uma pessoa a monumentos.Na noite de s. joão ninguém sai à rua sem um martelo na mão. O objetivo é martelar a cabeça de todos aqueles que se concentram no centro da cidade, numa forma de socializar. Na ponta de cada martelo há um apito.Cada manjerico espalhado pela cidade do Porto tem uma quadra de S. João associada. Além deste símbolo dos santos populares, no S. João há ainda o alho-porro, que, diz a sabedoria popular, protege do mau-olhado.Tal como aconteceu em anos anteriores, o metro do Porto funciona durante toda a noite de S. João (23 para 24 de junho), ligando o Porto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Gaia e Gondomar.A Avenida dos Aliados, no Porto, é um dos principais locais da festa de S. João. Sempre com entrada gratuita, os concertos começam no dia 22, às 22h00, com a atuação da Banda Sinfónica Portuguesa. Esta será a inauguração do palco principal e irá incluir cantigas tradicionais de artistas populares como Rui Veloso, Sérgio Godinho ou Carlos Paião.Já na noite de S. João, destaque para a atuação dos Trabalhadores do Comércio, às 23h00, e, após o fogo de artifício, caberá aos GNR & Convidados atuarem. Neste espetáculo não vai, com toda a certeza, faltar o tema ‘Pronúncia do Norte’. No feriado de S. João, sábado, destaque para a atuação dos Clã, às 23h30. A banda de Manuela Azevedo irá centrar o espetáculo nos maiores sucessos dos mais de 20 anos de carreira discográfica.Percursos culturais, sessões de treino para a grande largada de balões de S. João, oficinas de balões e uma inauguração da base para o lançamento aéreo dos balões. São estas algumas das iniciativas neste local da cidade até ao dia 24 de junho.Quem quiser assistir aos principais espetáculos comemorativos do S. João não pode deixar de se deslocar à avenida dos Aliados, bem no coração da cidade. É aqui que haverá concertos na véspera e na noite de S. João. A festa só acaba de madrugada, com o nascer do sol.Amanhã, o quarteirão da Miguel Bombarda recebe várias inaugurações simultâneas e completamente gratuitas. Ao longo da tarde, o público é convidado a visitar as novas exposições de arte contemporânea nas várias galerias. Haverá ainda visitas guiadas.No feriado de S. João realiza-se a XXXIV Regata de Barcos Rabelos. A iniciativa arranca às 15h00 no Cabedelo, junto à foz do rio, e prolonga-se até à ponte D. Luís I. No total, participam nove embarcações.O programa das festas da cidade encerrará com as tradicionais rusgas de S. João, num desfile que envolverá sete grupos em representação de cada uma das freguesias do Porto. O desfile será realizado entre a praça da Batalha e a praça General Humberto Delgado, local onde decorrerá a exibição obrigatória perante a bancada do júri. As sete rusgas saem à rua no dia 25, às 18h00. São avaliados os trajes, o cenário, a música e coreografia.Quando o relógio marcar a meia-noite, de 23 para 24, a ponte D. Luís I ilumina-se para um espetáculo único de fogo de artifício. Milhares de pessoas irão estar a assistir em ambas as margens do rio, tanto do lado de Vila Nova de Gaia como do lado do Porto. O fogo será lançado tanto do tabuleiro inferior como do superior e até de algumas embarcações.Não é só a roda gigante que é a atração na rotunda da Boavista. Quem visitar esta zona, até dia 25, encontra vários divertimentos, carrosséis, comidas típicas de feira como pipocas e algodão doces, assim como artesanato.É já no domingo, às 10h00, que se realiza a 18.ª edição da Corrida de S. João. A partida e a chegada realizam-se no Jardim do Cálem. A prova principal tem 15 km e a caminhada oito. O objetivo é festejar a quadra de forma saudável.‘Até Pensei Que Fosse Minha’ é o sétimo álbum de estúdio editado por António Zambujo, que atua hoje à noite no Coliseu do Porto. Este é um disco especial, de tributo a Chico Buarque, que é agora apresentado ao vivo numa digressão, que além das duas dezenas de espetáculos em Portugal, vai ainda passar por Espanha, França e Reino Unido.As ribeiras do Porto e de Vila Nova de Gaia são os dois locais de eleição para quem não quiser perder pitada da noite mais longa do ano. É aqui que se concentram milhares de pessoas.Já este domingo, a avenida das Tílias, nos jardins do Palácio de Cristal, vai receber o Trengo - Festival de Circo. Destaque para o espetáculo das 17h00 com acrobacias aéreas, trapézio e malabarismo com os Tótil Trengos.Ao contrário do Porto, que faz uma festa em cada bairro, Braga celebra o S. João numa única festa que envolve toda a cidade. Há, como em todo lado, fogueiras, arraiais, manjericos, alhos-porros e martelinhos, mas o que mais encanta, na cidade dos arcebispos, são os quadros bíblicos da Ponte e as tradições medievais dos carros das ervas, dos pastores e do Rei David.Quanto aos quadros bíblicos, no rio Este, é apresentado S. João a batizar Cristo de um lado e S. Cristóvão com o Menino aos ombros, do outro. Já no que aos carros diz respeito, há cortejo e atuações no dia 24, logo pela manhã. A abrir vai o carro das ervas, espalhando cheiros agradáveis pelas ruas. Segue-se o carro do Rei David, em que é apresentada uma original dança palaciana.O cortejo é fechado pelo carro dos pastores, uma espécie de palco em que duas dezenas de crianças cantam e representam episódios da vida de S. João. As atuações atraem milhares de pessoas.