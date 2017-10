Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal Fashion mostra talento no Porto

Jovens criadores apresentam propostas ousadas.

08:57

Depois de, na semana passada, ter arrancado em Lisboa, o Portugal Fashion continua no Porto. Ontem, foram vários os criadores que mostraram as suas propostas para a próxima primavera/verão no Museu do Carro Elétrico.



A irreverência e a excentricidade tomaram conta da passerelle, que recebeu as coleções de jovens designers como David Catalán, Inês Torcato [filha do criador de moda Júlio Torcato] que mostraram o seu talento através da plataforma Bloom, que dá espaço à criatividade dos mais novos.



Hoje, o Portugal Fashion continua com Júlio Torcato, Diogo Miranda e Miguel Vieira a mostrarem o seu trabalho para o tempo quente.



O certame de moda encerra no sábado com as propostas de Katty Xiomara, Luís Buchinho, Alexandra Moura e Nuno Baltazar.