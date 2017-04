Portugal prevê emitir 5 mil milhões em dívida de curto e longo prazo no 2.º trimestre

A Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) prevê emitir durante o segundo trimestre até ao máximo de 5.250 milhões de euros em Obrigações e Bilhetes do Tesouro, foi anunciado esta segunda-feira.



Segundo o plano de emissões, divulgado, o IGCP refere que deverá emitir entre 1.000 e 1.250 milhões de euros em Obrigações de longo prazo através de leilões ou operações sindicadas, mas sem precisar a data.



Em relação às emissões de Bilhetes de Tesouro (BT) no segundo trimestre, a primeira, com um montante indicativo entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros, será feita através de dois leilões de BT a três e 11 meses em 19 de abril.









A terceira e última emissão deste segundo trimestre, de BT a três e 11 meses, com um montante indicativo entre 1.000 e 1.250 milhões de euros, será colocada em 21 de junho.



O IGCP sublinha que continuamente monitoriza as condições de mercado, que podem originar alterações do calendário planeado.



Em 17 de maio, o IGCP prevê colocar outra emissão, a segunda, com um montante indicativo entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros, em BT a seis e 12 meses.

