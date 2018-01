Portugal tem 48 mil doentes com esquizofrenia que custam 436 ME por ano - estudo

Por Lusa | 07:00

Portugal tem 48 mil doentes com esquizofrenia, dos quais 7.000 sem acompanhamento médico, e os custos com esta doença atingem os 436,3 milhões de euros anuais, segundo um estudo do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência.

"O custo e a carga da esquizofrenia em Portugal" foi realizado por uma equipa desta unidade por este centro da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa que procurou estimar os custos e a carga da esquizofrenia para 2015.

As conclusões da investigação serão publicadas no formato de artigo na revista "International Journal of Clinical Neurosciences and Mental Health", distribuída no XIII Congresso Nacional Psiquiatria, que decorre entre quinta-feira e sábado, no Algarve.