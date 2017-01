Português suspeito de homicídio na Tailândia

"Não percebemos como é que o Abel possa estar por trás disto. Isto não é ele, não é esse tipo de pessoa. Ele é um bom rapaz católico, que nunca faria mal a ninguém", conta ao jornal sul-africano 'Heraldlive'.A família na África do Sul tem recebido ameaças de morte ao telefone, tal como a mãe de Abel, que se mudou para o Camboja com o companheiro há alguns anos. A mãe de Abel é portuguesa, este terá dupla nacionalidade, portuguesa e sul-africana. Abel geriu um pub na África do Sul até ao ano passado, altura em que se mudou para o Camboja.O jornal 'The Sun' conta que a vítima, Tony Kenway, de 39 anos, estava ligado a call centers e sites de apostas na Tailândia que teriam ligações a grupos criminosos . Sob ele pendiam queixas de várias pessoas na Austrália e no Reino Unido por fraudes relacionadas com desvio de dinheiro - o esquema passaria por convencer os clientes a fazerem chegar a Kenway avultadas quantias, a título de investimentos.

Um oficial da polícia disse ao The Sun: "Ele [Tony Kenway] devia aparecer em tribunal no próximo mês. Era procurado por trabalhar ilegalmente no País. Tinha muitos inimigos. Fez muitas coisas más".As autoridades crêem que o britânico, pai de três filhos, terá sido vítima de uma guerra de grupos criminosos que operam na Tailândia, tendo Abel sido o executor do crime.